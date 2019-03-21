Семья с маленькими детьми едва не погибла в страшном ДТП под Киевом: фото

В ночь на 21 марта на автодороге "Киев-Харьков" произошло опасное ДТП: автомобиль Opel Omega с 4 людьми, в том числе двумя малолетними детьми, вылетел с трассы и перевернулся.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Никто из находившихся в автомобиле не пострадал. Как отмечается, дети находились в автокреслах, а взрослые были пристегнуты ремнями безопасности.

"Именно эти элементарные средства пассивной безопасности их спасли", – подчеркнули в полиции.

Также сообщается, что авария произошла из-за превышения скорости водителем. На месте ДТП полицейские составили схему, получили объяснения у нарушителя и составили на него административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее совершения ДТП).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 марта на автодороге международного значения Киев-Чоп в селе Деревач водитель Renault Duster влетел в стадо диких кабанов, перебегавших дорогу.