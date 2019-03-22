Гражданская война: в сети показали новое "говорящее" фото с Донбасса

На Донбассе были замечены вагоны "Российской железной дороги", которые вывозят из оккупированных районов уголь.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер под ником "Фашик Донецкий".

На опубликованных им фото можно увидеть вагоны, груженные углем.

"Война гражданская, но уголь в Таганрог везут в вагонах РЖД. Оккупированная РФ Макеевка, сегодня", – написал блогер.

В комментариях пользователи возмущаются фактом транспортировки угля в Россию из оккупированных районов Донбасса.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Украина может получать уголь из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через территорию Беларуси. По официальной статистике, за прошлый год экспорт каменного угля в Украину из Беларуси вырос в 980 раз, антрацита - в 340 раз.