Секс-игрушки для вора: в сети показали фото и видео "пикантной" кражи в Ивано-Франковске

13 марта в Ивано-Франковске в секс-шопе мужчина украл сразу несколько "интересных" товаров.

Фото вора были опубликованы в Facebook сотрудниками интим-бутика "Без Табу", где и произошла кража.

На записи с камер наблюдения видно, как мужчина во время осмотра товара прячет под куртку интимные игрушки. В этот момент продавца отвлекала другая клиентка, которая, как подозревают сотрудники магазина, была сообщницей вора.

Отмечается, что подозреваемый украл анальную вибровтулку премиум-класса и "член-попрыгун".

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что по факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 УК. Личность подозреваемого устанавливают правоохранители. Стоимость похищенного товара - 3000 грн.

Позже на странице интим-бутика сообщили, что правонарушителей нашли. Стоимость украденного (3000 грн) была компенсирована.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве был задержан мужчина, который в одном из супермаркетов совершил кражу красной икры на полторы тысячи гривен.