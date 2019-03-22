РУС. | УКР.

пятница, 22 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

22 марта

02:28
Секс-игрушки для вора: в сети показали фото и видео "пикантной" кражи в Ивано-Франковске
01:17
Все летает: синоптик рассказала, как погода поиздевается над украинцами
00:25
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта в Холменколлене
00:22
В сети появились яркие фото бойцов ВСУ, воюющих под Авдеевкой

21 марта

23:58
Лучшая сборная мира уверенно обыграла Россию в отборе Евро-2020
23:52
Началову убили: в сети опубликовали жуткие подробности смерти певицы
23:33
Бельгия - Россия - 3:1 Хроника матча
23:25
Боевики на Донбассе устроили церковную панику: сети подозревают неладное
23:02
Страна ЕС устроила Украине газовую подлость
22:53
Карта смерти: в сети опубликовали шокирующие данные о гибели гражданских на Донбассе
22:23
Появилось страшное видео с моментом ДТП с маршруткой в Киеве: 18+
21:59
Не Украина и Беларусь: стало известно, какую страну Кремль хочет "скормить" Путину
Все новости

Секс-игрушки для вора: в сети показали фото и видео "пикантной" кражи в Ивано-Франковске

пятница, 22 марта 2019, 02:28

13 марта в Ивано-Франковске в секс-шопе мужчина украл сразу несколько "интересных" товаров.

Фото вора были опубликованы в Facebook сотрудниками интим-бутика "Без Табу", где и произошла кража.

На записи с камер наблюдения видно, как мужчина во время осмотра товара прячет под куртку интимные игрушки. В этот момент продавца отвлекала другая клиентка, которая, как подозревают сотрудники магазина, была сообщницей вора.

Отмечается, что подозреваемый украл анальную вибровтулку премиум-класса и "член-попрыгун".

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что по факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 УК. Личность подозреваемого устанавливают правоохранители. Стоимость похищенного товара - 3000 грн.

Позже на странице интим-бутика сообщили, что правонарушителей нашли. Стоимость украденного (3000 грн) была компенсирована.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве был задержан мужчина, который в одном из супермаркетов совершил кражу красной икры на полторы тысячи гривен.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: