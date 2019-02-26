Икромэн: в сети показали фото молодого вора, "работающего" в магазинах Киева

В Киеве был задержан мужчина, который в одном из супермаркетов совершил кражу красной икры на полторы тысячи гривен.

Фото вора опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Кража произошла в супермаркете "Varus" на бульваре Перова, 36. Мужчина воровал икру для дальнейшей продажи.

"В супермаркете "Varus" на Перова, 36, благодаря системам видеонаблюдения обнаружили неизвестного, который совершил кражу красной икры на 1500 грн (чипы сорвал). После этого был установлен и в дальнейшем задержан - Ярослав Анатолиевич, 1992 года рождения. Крал с целью дальнейшей продажи, на это и жил", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 февраля вечером в Киеве неизвестный мужчина кавказской внешности напал на пожилую женщину и похитил у нее сумку.