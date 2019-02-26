РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

14:30
Полиция показала новые фото вооруженных "титушек", ехавших "раскачивать трубу" в Одессу
14:25
Редкий выход: Джоли вместе с шестью детьми посетила светское мероприятие
14:12
​Скандал с техникой для ВСУ: стало известно о тайном соглашении на десятки миллионов гривен
14:12
Бизнес на войне: в сети неоднозначно отреагировали на скандальное расследование украинских журналистов
14:11
Суд над Зайцевой и Дроновым: онлайн-трансляция вынесения приговора
14:02
Украинский клуб выгнал футболиста, игравшего в аннексированном Крыму: подробности и фото
13:59
Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящая весна
13:35
Икромэн: в сети показали фото молодого вора, "работающего" в магазинах Киева
13:30
Подвинула Гомес: названа самая популярная женщина в Instagram
13:18
Свободно ходит по Киеву: ветеран АТО рассказала о мошеннике, наживавшемся на живых и мертвых бойцах
13:14
На трассе Киев-Одесса заметили автобусы с вооруженными людьми: фото и реакция полиции
13:14
​Суммы и судьбы: в России подсчитали, во сколько ей обошелся захват Крыма
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Икромэн: в сети показали фото молодого вора, "работающего" в магазинах Киева

вторник, 26 февраля 2019, 13:35

В Киеве был задержан мужчина, который в одном из супермаркетов совершил кражу красной икры на полторы тысячи гривен.

Фото вора опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Кража произошла в супермаркете "Varus" на бульваре Перова, 36. Мужчина воровал икру для дальнейшей продажи.

"В супермаркете "Varus" на Перова, 36, благодаря системам видеонаблюдения обнаружили неизвестного, который совершил кражу красной икры на 1500 грн (чипы сорвал). После этого был установлен и в дальнейшем задержан - Ярослав Анатолиевич, 1992 года рождения. Крал с целью дальнейшей продажи, на это и жил", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 февраля вечером в Киеве неизвестный мужчина кавказской внешности напал на пожилую женщину и похитил у нее сумку.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: