В Харькове поймали завербованного Москвой террориста: фото и видео

Сотрудники СБУ предупредили террористический акт в харьковском метрополитене, задержав завербованного спецслужбами РФ исполнителя.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задокументировали, что представителями спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, который приводился в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили 15 тыс. долларов США за совершения преступления", - сказано в сообщении.

По информации СБУ, уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших.

Оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после установки на станции метро "Индустриальная" взрывного устройства во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в СБУ сообщили о поимке банды жестоких наркоторговцев.