РУС. | УКР.

четверг, 21 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

21 марта

20:47
В Киеве водитель маршрутки сбил двух девушек на переходе: его едва не линчевали, видео
20:28
В России разгорелся скандал вокруг эксклюзивных наушников Тимати
20:20
Бельгия - Россия Онлайн-трансляция матча
20:08
Страны ЕС согласились отложить Brexit: названа новая дата
19:51
Трамп озвучил неожиданное решение, способное "взорвать" Ближний Восток
19:46
В Раде рассказали, на кого из кандидатов в президенты ставит ЕС
19:31
Зеленского обвинили в предательстве "ядерного электората"
19:31
В Украине поймали банду жестоких наркоторговцев: в СБУ рассказали об отрубленных пальцах
19:17
В УЕФА приняли решение по неприличному жесту Роналду в матче с "Атлетико"
19:06
Если в озере нет воды: в сети высмеяли очередную беду у фанатов "крымнаша"
19:05
Совладелец Альфа-Банка намерен купить одну из крупнейших продуктовых сетей Испании
18:58
Эксперт объяснила, как экономический план Порошенко сделает украинцев богаче
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине поймали банду жестоких наркоторговцев: в СБУ рассказали об отрубленных пальцах

четверг, 21 марта 2019, 19:31

ГПУ совместно с СБУ пресекли деятельность транснациональной группировки, которая более четырех лет продавала наркотики за криптовалюту в интернете.

Об этом представители ведомств рассказали на брифинге 21 марта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что правоохранители задержали 20 участников схемы.

По словам начальника департамента ГПУ Сергея Кизя, в ходе расследования установлено, что в 2014 году на территории Украины была создана стойкая иерархическая преступная организация в состав которой вошли как граждане Украины, так и граждане других государств, в частности РФ.

Наркотики реализовывались через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере "Telegram".

В СБУ подчеркнули, что 21 марта следователи провели сотни следственных действий, среди которых были обыски, задержания лиц, допросы и тому подобное. Были изъяты несколько миллионов долларов США наличными, золотые слитки, украшения, элитные транспортные средства и другие материальные ценности.

По первоначальным оценкам правоохранителей, изъятая "черная бухгалтерия" свидетельствует о ежегодной прибыли преступной организации в десятки миллионов долларов США.

Отмечается, что эти средства инвестировались в недвижимость и бизнес по всему миру.

"Сейчас следственные действия еще продолжаются, уже в настоящее время задержаны около 20 человек – членов этой преступной организации, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения", – сообщил Кизь.

В свою очередь, первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина отметил, что расследование по этому делу продолжалось более года, а аналогов такой спецоперации в Украине еще не было.

Общая численность преступной организации составляла около 1000 человек. До 2017 года указанная преступная организация, известная как "Химпром", активно работала на территории Украины и РФ.

Он пояснил, что после массовых задержаний в РФ основные ее участники, граждане России, переехали в Украину и наладили дистанционное управление незаконным бизнесом, значительно усилив меры конспирации.

"Чтобы вы поняли, какая была дисциплина в этой организации, расскажу следующее: отдельные члены преступной организации на сегодняшний день не имеют пальцев на руках. За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование собственных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто отрубали пальцы", – добавил Демчина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре со стрельбой задержали бандита по кличке "Ариец" и его подельников.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: