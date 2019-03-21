В Украине поймали банду жестоких наркоторговцев: в СБУ рассказали об отрубленных пальцах

ГПУ совместно с СБУ пресекли деятельность транснациональной группировки, которая более четырех лет продавала наркотики за криптовалюту в интернете.

Об этом представители ведомств рассказали на брифинге 21 марта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что правоохранители задержали 20 участников схемы.

По словам начальника департамента ГПУ Сергея Кизя, в ходе расследования установлено, что в 2014 году на территории Украины была создана стойкая иерархическая преступная организация в состав которой вошли как граждане Украины, так и граждане других государств, в частности РФ.

Наркотики реализовывались через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере "Telegram".

В СБУ подчеркнули, что 21 марта следователи провели сотни следственных действий, среди которых были обыски, задержания лиц, допросы и тому подобное. Были изъяты несколько миллионов долларов США наличными, золотые слитки, украшения, элитные транспортные средства и другие материальные ценности.

По первоначальным оценкам правоохранителей, изъятая "черная бухгалтерия" свидетельствует о ежегодной прибыли преступной организации в десятки миллионов долларов США.

Отмечается, что эти средства инвестировались в недвижимость и бизнес по всему миру.

"Сейчас следственные действия еще продолжаются, уже в настоящее время задержаны около 20 человек – членов этой преступной организации, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения", – сообщил Кизь.

В свою очередь, первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина отметил, что расследование по этому делу продолжалось более года, а аналогов такой спецоперации в Украине еще не было.

Общая численность преступной организации составляла около 1000 человек. До 2017 года указанная преступная организация, известная как "Химпром", активно работала на территории Украины и РФ.

Он пояснил, что после массовых задержаний в РФ основные ее участники, граждане России, переехали в Украину и наладили дистанционное управление незаконным бизнесом, значительно усилив меры конспирации.

"Чтобы вы поняли, какая была дисциплина в этой организации, расскажу следующее: отдельные члены преступной организации на сегодняшний день не имеют пальцев на руках. За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование собственных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто отрубали пальцы", – добавил Демчина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре со стрельбой задержали бандита по кличке "Ариец" и его подельников.