РУС. | УКР.

суббота, 23 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 марта

08:29
Боевики получили смертельный удар на краю села: офицер ВСУ показал видео последствий
08:22
Тимошенко рассказала, как вернуть доверие украинцев к власти
08:13
Пассажир показал фото неожиданной находки в плацкарте "Укрзализныци"
08:04
В ООН рассказали о помощи Украине с лекарствами по онкологии
08:01
Родительская суббота в Украине: что можно и нельзя делать 23 марта
07:50
Вспомнился Янукович с его пеньками: журналистка рассказала о трусливом поведении Зеленского
07:25
Названы фамилии трех украинских бойцов, погибших за два дня на Донбассе: фото и видео
06:33
В России раскрыли правду о нестареющем Путине и его двойниках
06:30
Гороскоп на 23 марта: у Стрельцов разногласия с начальством, а Рыбам нельзя рисковать
05:36
Забавы российских детей-мажоров поставили на уши всю Англию: фото и видео
04:27
​Похолодание и морозы: синоптики озвучили прогноз погоды на выходные в Украине
03:30
Опубликовано впечатляющее видео о гибели Земли и Солнца
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики получили смертельный удар на краю села: офицер ВСУ показал видео последствий

суббота, 23 марта 2019, 08:29

Бойцы ООС уничтожили на Донбассе технику боевиков, которая подвозила боеприпасы на их позиции.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") опубликовав видео удара.

"Воинами ООС уничтожена единица военной техники, которая делала подвоз БК и вооружения на передовую оккупантам. Глядя на это видео сразу можно увидеть коварную тактику российских оккупантов, которые постоянно прикрываются мирным населением. Окопы и позиции находятся прямо впереди жилых домов жителей и уходят в глубину населенного пункта", - написал он.

Штефан подчеркнул, что в результате атаки ВСУ, по данным разведки, один оккупант погиб, двое были ранены.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео нового смертельного удара ВСУ по боевикам на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: