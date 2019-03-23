Боевики получили смертельный удар на краю села: офицер ВСУ показал видео последствий

Бойцы ООС уничтожили на Донбассе технику боевиков, которая подвозила боеприпасы на их позиции.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") опубликовав видео удара.

"Воинами ООС уничтожена единица военной техники, которая делала подвоз БК и вооружения на передовую оккупантам. Глядя на это видео сразу можно увидеть коварную тактику российских оккупантов, которые постоянно прикрываются мирным населением. Окопы и позиции находятся прямо впереди жилых домов жителей и уходят в глубину населенного пункта", - написал он.

Штефан подчеркнул, что в результате атаки ВСУ, по данным разведки, один оккупант погиб, двое были ранены.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео нового смертельного удара ВСУ по боевикам на Донбассе.