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​Точно в "гнездо": появилось видео нового смертельного удара ВСУ по боевикам на Донбассе

вторник, 19 марта 2019, 08:21

Появилось яркое видео сокрушительного удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе, в результате которого были уничтожены двое оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook военнослужащий ВСУ Александр Гром.

"Воины Объединенных Сил молниеносно уничтожили гнездо представителей российских сексменьшинств на Донбассе. Оператор ПТРК четко "завел" плюшку прямо в гнездо ватрушки. По данным разведки два кукареота Дирляндии пополнили ряды 200 бригады", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео удара украинских бойцов по оккупантам на Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе, вследствие которого два оккупанта были ликвидированы.

Напомним, на оккупированном Донбассе нашли тело росийского курсанта, который вместе с группой приехал из России к боевикам на стажировку.

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