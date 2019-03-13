У Керченского моста заметили новые проблемы: в сети показали видео

В оккупированном Крыму в районе Керченского моста просело дорожное полотно.

Об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на видео, присланное очевидцем.

На видеозаписи можно увидеть, что в местах примыкания к элементам мостовых переходов дорога на трассе "Таврида" уже просела.

"Со слов водителя на новом дорожном полотне в некоторых местах появились выщербины и мелкие проседания. В некоторых местах машина идет нормально, а в некоторых местах ее раскачивает, хотя по виду дорога целая. Также во многих местах уже стерлась разметка", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", у моста в Крым нашли серьезные проблемы.

Также в сети заподозрили, что у моста через Керченский пролив может обвалиться одна из арок, которая поддерживает железнодорожное полотно на нем.