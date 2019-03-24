На Донбассе разгорается скандал из-за решения суд по убийце "киборгов"

Марьинский районный суд (Донецкая область) решил не продлевать меру пресечения в виде содержания под стражей для террориста Романа Джумаева.

Об этом сообщает "Вчасно" со ссылкой на волонтера Галину Однорог.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 22 марта.

"7 апреля Джумаев снова сможет выйти на свободу. Боевика, который убивал наших киборгов, выпускают на волю!" - рассказала она.

Роман Джумаев воевал на стороне боевиков в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года - под Донецким аэропортом и зимой 2015 года - в Дебальцево. После этого мариуполец бежал в Беларусь.

Как сообщал "Апостроф", в марте 2016 года в интервью белорусской службе "Радио Свобода" Джумаев рассказал, что до войны в Донбассе работал программистом, а летом 2014 года присоединился к боевикам ДНР. Участвовал в боях за Дебальцево и донецкий аэропорт против украинских военных.

18 сентября 2017 года Джумаева задержали в Марьинском районе, когда он пытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО.

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил боевика под домашний арест.

Повторно террорист был задержан уже в декабре прошлого года за нападение на полицейского. После этого ему снова определили меру пресечения в виде содержания под стражей.