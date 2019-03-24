Самолет протаранил жилой дом: в сети появилось страшное видео

В Ботсване (Южная Африка) самолет протаранил жилой дом, один человек погиб.

Об этом сообщают на Telegram канале LIFE SHOT.

"Летчик протаранил на самолёте дом в Ботсване. Предположительно, он хотел убить свою жену, с которой поругался за несколько часов до этого. Пилот погиб. Все остальные, кто был в доме, вовремя успели выбежать", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Калифорнии упал на шоссе и загорелся самолет, на который нанесены нацистские опозновательные знаки. Пилот выжил и выбрался из самолета до того, как он загорелся.

Также в городе Мекилтео, штат Вашингтон (США) потерпел крушение легкий одномоторный самолет Piper PA-32. Причиной аварии стал отказ двигателя. Самолет упал вскоре после вылета из аэропорта на оживленное шоссе.