В России произошло крушение самолета: первые фото и видео смертельного ЧП

В России в Коломенском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолёт. Два находившихся на борту человека погибли.

Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Отмечается, что самолет "Чайка - С72" упал в СНТ "Отдых - 3" на жилые постройки. Падение произошло через 40 минут после вылета с аэродрома "Северка". За штурвалом был 52-летний Игорь Козлов.

Также в сети появились фото и видео с места крушения, а также фото пилота.

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