В Венесуэлу прибыли российские военные: опубликованы фото и видео

23 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России, на борту которых находились российские военные.

Как сообщает "Радио Свобода", в Венесуэлу прибыли Ил-62 и транспортный самолет Ан-124.

В сети уже появились фотографии и видео со взлетного поля. На снимках можно увидеть группу мужчин, которые прибыли на самолете.

Как сообщает местная пресса, в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих или бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым, который занимает должность руководителя Главного штаба Сухопутных сил российской армии.

При этом официально в Минобороны России о прибытии в Венесуэлу своих военных не сообщают.

Ранее "Апостроф" сообщал, что из венесуэльской военной тюрьмы в Каракасе освободили немецкого журналиста Билли Сикса, который распространял фейковые новости о сбитом на Донбассе Boeing MH17.