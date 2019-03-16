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Друзья Путина освободили пропагандиста, который лгал о сбитом Boeing на Донбассе

суббота, 16 марта 2019, 19:56

В пятницу, 15 марта, из венесуэльской военной тюрьмы в Каракасе освободили немецкого журналиста Билли Сикса, который распространял фейковые новости о сбитом на Донбассе Boeing MH17.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на профсоюз журналистов Венесуэлы.

В Венесуэле журналиста обвиняли в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в зону охраняемого объекта. "Репортеры без границ" считают обвинения бездоказательными.

"Как считают родные Сикса, фотографии, сделанные им во время военного парада в день независимости в Каракасе, а также во время предвыборной встречи президента Николаса Мадуро с местными властями, используются в качестве основания для обвинения журналиста в шпионаже и незаконном вторжении. Его встреча с членами бывшей колумбийской партизанской группировки FARC стала основанием для обвинения в мятеже", - говорится в сообщении.

После освобождения журналист должен каждые 15 дней уведомлять власти Венесуэлы о своем местонахождении. Ему запретили публично рассказывать о подробностях своего пребывания под стражей.

"Ранее Билли Сикс уже работал в горячих точках - Ливии и Сирии - по заказу правоконсервативного берлинского еженедельника Junge Freiheit. Начиная с декабря 2012 года, он провел несколько недель под стражей в Сирии по обвинению в незаконном пересечении границы и терроризме. Тогда при поддержке дипломатов, в частности из России, журналист был освобожден из-под стражи", - пишет издание.

Напомним, в мае 2016 года британский телеканал BBC Two показал свой документальный фильм о катастрофе рейса MH17 на Донбассе, в котором рассказаны и опровергнуты "теории заговора", связанные с крушением Boeing 777, в том числе и версия о причастности к трагедии украинского истребителя. Сам же Сикс в фильме рассказал о своей версии – якобы MH17 сбил другой самолет. Сикс говорил, что провел четыре месяца в Украине и опросил более сотни людей в районе падения самолета: семь из них заявили, что видели в небе истребитель. Также его версию поддержало российское министерство обороны, заявившее, что Boeing был сбит украинским Су-25.

Как сообщал "Апостроф", Российская Федерация в который раз обвинила Украину в причастности к трагедии с BoeingМН-17 на Донбассе.

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