РУС. | УКР.

понедельник, 25 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 марта

03:30
Ученые назвали первые симптомы рака, которые все игнорируют
02:28
​Кабаре веселые деды: в сети показали новые издевательства оккупантов над детьми в Крыму
01:23
В Днепре мужчина на улице встретил "русскую" смерть
00:19
Боевик из базы МВД пополнил "бригаду 200" на Донбассе: опубликованы фото
00:10
Нидерланды - Германия: видео голов

24 марта

23:49
В Украине выпустили памятные монеты о Томосе: опубликовано фото
23:40
Сборная Германии в феерическом матче обыграла Нидерланды в отборе Евро-2020: видеообзор
23:22
Появилось видео жуткого смертельного ДТП в Одессе
22:44
В США закончили расследование о возможном сговоре Трампа с Россией
22:13
В Венесуэлу прибыли российские военные: опубликованы фото и видео
21:28
В Польше в ДТП с BMW погибли трое граждан Украины
20:49
Назад в рассеюшку? В Украине разгорелся скандал из-за школьного учебника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Кабаре веселые деды: в сети показали новые издевательства оккупантов над детьми в Крыму

понедельник, 25 марта 2019, 02:28

В сети появились печальные фото из Крыма, на которых видно, какие нелепые "военные забавы" устраивают оккупанты детям.

Соответствующие снимки опубликовала в Twitter RoksolanaToday&Крым.

На снимках видно, как детей приобщают к войне и "военному наследию".

"П. Сеитлер (Нижнегорск). Кабаре "Наследницы Наследства или веселые диды"", - говорится в сообщении.

"Считаться наследником победы – великая честь, но одновременно и огромная ответственность", - цитата 23.03.2019 п. Сеитлер (Нижнегорск). А представляю, как немецким детям фигово! Они же не СЧИТАЮТСЯ наследниками победы! Как они вообще живут в своей Германии? Без победы?", - также написала блогер.

Далее идут фото с Артека, на которых изображены дети в противогазах.

"Артек. Химатака. скучно тут как то теперь Без Каспаржака...", - подписаны снимки.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото одной из школ в Крыму в плачевном состоянии, в которой оккупанты провели торжественную линейку в честь вывода советских войск из Афганистана.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: