​Кабаре веселые деды: в сети показали новые издевательства оккупантов над детьми в Крыму

В сети появились печальные фото из Крыма, на которых видно, какие нелепые "военные забавы" устраивают оккупанты детям.

Соответствующие снимки опубликовала в Twitter RoksolanaToday&Крым.

На снимках видно, как детей приобщают к войне и "военному наследию".

"П. Сеитлер (Нижнегорск). Кабаре "Наследницы Наследства или веселые диды"", - говорится в сообщении.

"Считаться наследником победы – великая честь, но одновременно и огромная ответственность", - цитата 23.03.2019 п. Сеитлер (Нижнегорск). А представляю, как немецким детям фигово! Они же не СЧИТАЮТСЯ наследниками победы! Как они вообще живут в своей Германии? Без победы?", - также написала блогер.

Далее идут фото с Артека, на которых изображены дети в противогазах.

"Артек. Химатака. скучно тут как то теперь Без Каспаржака...", - подписаны снимки.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото одной из школ в Крыму в плачевном состоянии, в которой оккупанты провели торжественную линейку в честь вывода советских войск из Афганистана.