Детей жалко: в сети показали плачевные фото из Крыма

В сети показали фото одной из школ в Крыму в плачевном состоянии, в которой оккупанты провели торжественную линейку в честь вывода советских войск из Афганистана.

Снимки опубликовала в Twitterблогер RoksolanaToday&Крым.

"К состоянию школы присмотритесь "В Кореизской школе прошла торжественная линейка "С честью выполнившие Долг" посвященная 30 летию вывода войск из Афганистана", - сказано в сообщении.

Комментаторы, в свою очередь, обратили внимание на трещины в стенах школы и не покрашенные оконные рамы.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму прогнозируют новое ЧП, аналогичное экологической катастрофе в Армянске.

Также в сети в сети показали новые фото военного зомбирования детей в Крыму.