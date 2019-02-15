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Детей жалко: в сети показали плачевные фото из Крыма

пятница, 15 февраля 2019, 17:04

В сети показали фото одной из школ в Крыму в плачевном состоянии, в которой оккупанты провели торжественную линейку в честь вывода советских войск из Афганистана.

Снимки опубликовала в Twitterблогер RoksolanaToday&Крым.

"К состоянию школы присмотритесь "В Кореизской школе прошла торжественная линейка "С честью выполнившие Долг" посвященная 30 летию вывода войск из Афганистана", - сказано в сообщении.

Комментаторы, в свою очередь, обратили внимание на трещины в стенах школы и не покрашенные оконные рамы.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму прогнозируют новое ЧП, аналогичное экологической катастрофе в Армянске.

Также в сети в сети показали новые фото военного зомбирования детей в Крыму.

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