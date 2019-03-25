В Хмельницкой области педофил зверски изнасиловал ребенка

В воскресенье, 24 марта, в Хмельницкой области мужчина изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку.

Об этом на своей странице сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, 28-летний мужчина заманил ребенка в свой дом, где и произошло изнасилование.

Также Аброськин отметил, что на следующее утро преступник был задержан. Всю ночь он прятался на сеновале.

"Затем несколько лет за решеткой, выход и снова изнасилованние жизни чьего-то ребенка. Вопрос лишь в том - чей ребенок следующий? Нужен реестр этих подонков, как во всех развитых странах", – заявил замглавы Нацполиции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 марта сотрудники полиции в Житомире задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании малолетнего ребенка.