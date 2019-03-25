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В Луцке "грустные" вандалы испортили памятник Шевченко: фото

понедельник, 25 марта 2019, 20:30

В Луцке неизвестные вандалы разрисовали памятник Тарасу Шевченко: на монументе они оставили надпись "Луцк мертв".

Об этом сообщает издание "Волынские новости".

"В Луцке неизвестные повредили памятник Шевченко", - заявил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области. На памятнике сделана надпись желтой краской на русском языке "Луцк мертв".

Сведения по данному факту полицейские внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. На месте работала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к его совершению.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве вандалы разгромили памятник легендарным казакам из одноименного мультфильма.

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