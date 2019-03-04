В Киеве вандалы уничтожили памятники легендарных козаков: фото

В Киеве вандалы разгромили памятник легендарным козакам из мультфильма "Казаки".

Об этом сообщают в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Инцидент произошел в столице на улице Княжий Затон. Отмечают, что причиной вандализма стало открытие около памятника пивбара.

"На пиво средств хватило, а на ум не хватило... После появления пивнухы на Княжий Затон уничтожено казаков. Для нашей "элиты" такие вещи нужно делать из железобетона, потому что в других случаях будет так", - написали в сети и опубликовали фото.

На снимках видно, что вандалы полностью растрощили памятник, повалив козаков. У одного голова отпала от туловища.

Как сообщал "Апостроф", на площади Независимости в Хмельницком неизвестные повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО.