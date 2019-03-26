Авиакатастрофа с президентом Польши под Смоленском: в Британии раскрыли важные данные о взрывчатке

На большинстве обломков самолета Ту-154М бывшего президента Польши Леха Качиньского, который потерпел крушение под Смоленском в 2010 году, обнаружены следы взрывчатки.

По данным издания Gazeta Polska Codziennie, такое заявление сделали эксперты британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory, которые провели анализ более 200 образцов, переданных польской Нацпрокуратурой.

В частности, на обломках были обнаружены следы тротила и других материалов, которые используются для производства взрывчатых веществ. В ближайшее время должны поступить результаты исследований еще из двух лабораторий.

Также свое исследование проводят эксперты в Италии и Северной Ирландии. В Польше не сомневаются, что причиной гибели самолета стал взрыв.

Напомним, что самолет разбился 10 апреля 2010 года. Тогда погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и еще 94 человека.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия, как это предсказывал погибший президент Польши Лех Качинський, в любой момент может напасть на Польшу.