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​Оккупанты в Керчи уничтожили уникальное место отдыха: опубликованы фото

вторник, 26 марта 2019, 08:11

Крымчане в очередной раз жалуются на уничтожение оккупантами окружающей среды на полуострове: на этот раз вырубают лес с редкими деревьями в Керчи.

Об этом сообщает "КерчьИНФО".

Так, на месте одного из немногочисленных лесов на Керченском полуострове будет построен карьер по добыче песка.

По словам местной жительницы, гуляя по лесу недалеко от села Нижнезаморское Ленинского района, женщина стала случайным свидетелем уничтожения леса, в котором находится вековая дубовая роща, а также растет крымская сосна, занесенная в Красную книгу.

Керчанка обратилась в Керченскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, после чего выяснилось, что лес будет вырублен, и на его месте появится карьер по добыче песка.

"Лично для меня - это странные вещи. Это единственный лесной массив на Керченском полуострове, и многие керчане любят отдыхать в тех местах. Уверена, что большинство тех, кто живет на Керченском полуострове даже не подозревают об этих процессах", - рассказывает керчанка.

По ее словам, Крым всегда любили и любят называть "природной здравницей", однако единственный лесной массив на Керченском полуострове уничтожают. Причём делает это само Министерство экологии и природных ресурсов Крыма.

"Лес в степи! Здесь каждое дерево на вес золота! Бессовестное уничтожение природы Керченского полуострова только "набирает" обороты", - сетует керчанка.

Она добавила, что на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню лесов, один из представителей Министерства экологии и природных ресурсов Крыма сказал, что на Керченском полуострове открывались и будут открываться новые карьеры, а одной из компаний, которая добывает в том месте песок, выдана лицензия до 2035 года.

"Министерство экологии и природных ресурсов Крыма пустило "под нож" дуб и крымскую краснокнижную сосну, а заодно и многочисленных обитателей этого леса", - говорит Светлана.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото новой вырубки краснокнижных деревьев в Крыму.

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