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Зайцева готовит атаку: новые детали дела о смертельном ДТП в Харькове

вторник, 26 марта 2019, 20:25

Во вторник, 26 марта, главная фигурантка смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева подала апелляцию и сменила адвоката.

Об этом рассказала руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина.

По ее словам, теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова. При этом, с сегодняшнего дня интересы Елены Зайцевой будет представлять Юлия Плетнева.

По данным харьковской журналистки Татьяны Доцяк, Плетнева - адвокат Кернеса, дочь экс-судьи апелляционного суда Плетнева, который отпустил Енгибаряна (Тиграна, виновника скандального ДТП в Харькове, который во вторник, 16 января, на пешеходном переходе в Харькове насмерть сбил подростка).

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова принял решение по делу о смертельном ДТП в Харькове, которое произошло осенью 2017 года. Согласно с решением суда, Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы, а также три года без права управления автомобилем. Зайцеву судья приговорил к 10 годам тюрьмы и также к трем годам запрета на вождение авто.

Как сообщал "Апостроф", обвиняемая по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева заявила, что признает все инкриминируемые пункты нарушений ПДД.

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