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Я признаю: Зайцева сделала скандальное заявление во время суда
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Я признаю: Зайцева сделала скандальное заявление во время суда

вторник, 19 февраля 2019, 15:37

Обвиняемая по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева заявила, что признает все инкриминируемые пункты нарушений ПДД.

Об этом пишет "МедиаПорт".

"Я признаю все пункты нарушений ПДД, которые мне инкриминируются в обвинительном акте. Я чувствую свою вину. Конечно, я никогда не сяду больше за руль, об этом не может быть и речи. Я действительно искренне каюсь, поэтому я признаю все иски. Я буду стараться с семьей погасить их по мере своих возможностей. Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд. У меня все, спасибо", - сказала она.

Отмечается, что Зайцева и раньше признавала вину. "Я признаю свою вину в ДТП и готова понести наказание, которое назначит мне суд", - говорила Зайцева в декабре 2017 года.

"Не было дня, чтобы я не думала об этом, чтобы не жалела об этом, я не знаю, как буду дальше жить с этим", - заявила она в марте 2018-го.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат другого обвиняемого, Геннадия Дронова, потребовал оправдать своего подзащитного.

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