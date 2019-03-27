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Под Киевом поймали неадеквата, напавшего на беременную: видео

среда, 27 марта 2019, 20:56

В Ирпене студенты задержали преступника, который украл у беременной женщины несколько сот гривен.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя видео с места задержания грабителя.

"На улице Университетской в городе Ирпень, двумя студентами университета фискальной службы Украины был задержан быдло-преступник, который похитил деньги у беременной женщины в размере 400 грн. Был задержан и передан полиции, при задержании оказал сопротивление, поэтому пришлось применить "успокоитель", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как студенты удерживают до приезда полиции пойманного вора, который лежа животом на асфальте умудряется жаловаться кому-то по телефону.

Как сообщал "Апостроф", 9 октября в пригороде Борисполя, неподалеку от Киева, произошло ДТП с участием двух автомобилей, пассажиры одного из которых решили"наказать" другого водителя и ограбили его.

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