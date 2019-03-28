​Порошенко пригрозил расстрелять виновных в скандале вокруг Минобороны

Президент Петр Порошенко, комментируя хищения и коррупцию в армии, заявил, что причастных к этим преступным схемам нужно расстрелять.

Об этом Порошенко сказал 26 марта во время встречи с блогерами в своем предвыборном штабе, передает theБабель.

"Страшно зол на ситуацию в "Укроборонпроме". За заработки на армии оправдывать никого не буду. Если говорим, что покупаем комплектующие части для бронетехники, которые производятся только в России, а кто-то смог поставить на 30 процентов дешевле, того, кто продал дороже, - расстрелять. Без сожаления", - приводит издание слова Порошенко о скандале, в эпицентре которого оказался его друг и партнер Олег Гладковський.

Напомним, 11 марта журналисты-расследователи "Наших денег" опубликовали последнюю часть скандального расследования о коррупции в оборонной отрасли, в которой сообщили, что почти все правоохранительные органы за взятки закрывали дела в отношении этой коррупционной схемы.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко точно знал, кто может стоять за хищениями в оборонке и сознательно не делал решительных шагов, потому что эти люди "были ему нужны".