В Одессе умер младенец после падения в ванну с кипятком: фото и видео

Младенец, который упал в ванну с кипятком в Одессе, скончался спустя 11 дней пребывания в реанимации.

Об этом сообщила представитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова.

"Ценой своей жизни, Данил купил жизни десятку детей. Все средства, собранные за эти дни, пойдут на приобретение аппаратуры для ожогового отделения, месячного запаса всех медикаментов и на приобретение оклюдеров для наших малышей в отделении кардиохирургии. Пусть одно остановившееся сердце даст возможность биться маленьким сердечкам других детей", - написала она.

Ранее сообщалось, что ребенок получил ожоги, когда его мать набрала ванну с кипятком, чтобы разбавить ее холодной водой и затем покупать малыша. В один из моментов женщина отвлеклась, когда ребенок упал в ванну.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе 50-летний мужчина облил кислотой ребенка, который якобы шумел у него под окном.