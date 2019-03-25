В Киеве кипятком залило улицу: опубликованы фото

В понедельник, 25 марта, в Киеве на Борщаговке прорвало трубу с горячей водой.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Гната Юры между домами 1/11 и 3. В результате прорыва кипятком залило всю проезжую часть улицы.

"Прямо сейчас на Борщаговке такой нормальный потоп: улица Гната Юры между домами 1/11 и 3 потоки горячей воды - вероятно, произошёл прорыв отопления или горячей воды, по проезжей части течёт кипяток", – говорится в комментарии к опубликованным фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в российском Воронеже 20 марта произошла крупная коммунальная авария, в результате которой часть города затопило, а тысячи жителей остались без водоснабжения.