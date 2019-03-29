​Неизвестные разгромили могилу героя АТО: фото и реакция сети

В Могилеве-Подольском Винницкой области неизвестные разбили памятник, установленный на могиле бойца АТО из полка "Азов" Владислава Дюсова, боле известного как Дюшес, который погиб в 2015 году в Широкино.

Об этом пишут в соцсети его побратимы.

"Разбили могилу Дюшеса, погибшего бойца полка "Азов". Она, конечно, будет отстроена и восстановлена. Символично, что спустя несколько дней после его дня рождения, который он уже никогда не отпразднует", – пишут в соцсети.

Побратимы возмущены таким поступком вандалов и говорят, что "время рассудит, на чьи могилы дети будут нести цветы, а чьи завеет пеплом".

Под постом появились разъяренные комментарии.

"Люди, запомните это делают коренные кацапы, они априори ненавидят Украину. и пока не сделаем как в Прибалтике ничего не поменяется. Это быдло должно иметь только справку и ни в коем случае паспорта", "Те, кто это сделал даже не представляют которым бумерангом им вернется надругательство над могилой. Можно верить, а можно и не верить, но есть сила, которая возвращает долги сторицей. Поэтому берегитесь, вандалы", "Пора валить под@ров. Поймать хоть одного и просто убить. изверги", - в таком духе комментируют пользователи.

Владислав Дюсов, более известный среди побратимов как Дюшес, с весны 2015 года служил в отдельном отряде специального назначения (позже полка) "Азов".

30 мая 2015 года Дюсов погиб вследствие тяжелого ранения, полученного в результате боя под Широкино (Донецкая область).

15 сентября 2015 года бойца посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

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