РУС. | УКР.

пятница, 29 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

29 марта

00:09
​Неизвестные разгромили могилу героя АТО: фото и реакция сети

28 марта

23:48
Путин придумал Украине новую ловушку с Донбассом: что угрожает Киеву
23:38
​На Донбассе ликвидирован боевик "Добрый": фото нового "героя бригады 200"
23:11
​Сеть повеселило уморительное видео о неправильных россиянах
22:39
​В трагическом ДТП погиб знаменитый украинский спортсмен: фото
22:34
Кононенко обвинил авторов "Схем" в нарушении журналистских стандартов
22:05
​Клоны Порошенко и Тимошенко в сериале Зеленского разозлили сеть
21:27
​Порошенко пригрозил расстрелять виновных в скандале вокруг Минобороны
20:53
​Путин задействует новую тактику против Украины: генерал предупредил Киев
20:40
В Раде обвинили Гриценко в списании 919 "лишних" танков
20:32
Дубиль назвал реальный вариант повышения зарплаты для медработников
20:22
​В Киеве на берегу Днепра обнаружили жуткую находку: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Неизвестные разгромили могилу героя АТО: фото и реакция сети

пятница, 29 марта 2019, 00:09

В Могилеве-Подольском Винницкой области неизвестные разбили памятник, установленный на могиле бойца АТО из полка "Азов" Владислава Дюсова, боле известного как Дюшес, который погиб в 2015 году в Широкино.

Об этом пишут в соцсети его побратимы.

"Разбили могилу Дюшеса, погибшего бойца полка "Азов". Она, конечно, будет отстроена и восстановлена. Символично, что спустя несколько дней после его дня рождения, который он уже никогда не отпразднует", – пишут в соцсети.

Побратимы возмущены таким поступком вандалов и говорят, что "время рассудит, на чьи могилы дети будут нести цветы, а чьи завеет пеплом".

Под постом появились разъяренные комментарии.

"Люди, запомните это делают коренные кацапы, они априори ненавидят Украину. и пока не сделаем как в Прибалтике ничего не поменяется. Это быдло должно иметь только справку и ни в коем случае паспорта", "Те, кто это сделал даже не представляют которым бумерангом им вернется надругательство над могилой. Можно верить, а можно и не верить, но есть сила, которая возвращает долги сторицей. Поэтому берегитесь, вандалы", "Пора валить под@ров. Поймать хоть одного и просто убить. изверги", - в таком духе комментируют пользователи.

Владислав Дюсов, более известный среди побратимов как Дюшес, с весны 2015 года служил в отдельном отряде специального назначения (позже полка) "Азов".

30 мая 2015 года Дюсов погиб вследствие тяжелого ранения, полученного в результате боя под Широкино (Донецкая область).

15 сентября 2015 года бойца посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 22 марта, в зоне боевых действий на Донбассе силы ООС понесли очередные потери: погиб боец Артур Бурлака.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: