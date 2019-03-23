На Донбассе погиб 19-летний боец из Ивано-Франковска: фото

В пятницу, 22 марта, в зоне боевых действий на Донбассе силы ООС понесли очередные потери: погиб боец Артур Бурлака.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер под ником aphareus.

Как отмечается, Артуру Бурлаке недавно исполнилось 19 лет. Он родился в Ивано-Франковске.

"К сожалению у нас опять потери: 22 марта в зоне проведения ООС на Донбассе, выполняя боевую задачу погиб солдат 108 ОГШБ 10 ОГШБр, Артур Бурлака, уроженец Ивано-Франковска, 2000 г.р. (5 марта отпраздновал свое 19-летие). Вечная память героям!", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 марта боевики НВФ на Донбассе убили украинского военнослужащего и получили достойный ответ: три оккупанта уничтожены, еще шестеро ранены.