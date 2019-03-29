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В Украине обнаружили арсенал мощного оружия из России: опубликованы фото

пятница, 29 марта 2019, 15:31

СБУ блокировала международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, по факту обнаружения на территории Украины места незаконного хранения тридцати шести ракет 5В27Д к ЗРК С-125 "Печора", принадлежащих ОАО "Рособоронэкспорт", оперативники СБУ изъяли арсенал оружия", - сообщили в СБУ.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители дополнительно изъяли на территории одного из морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мин МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более двухсот килограммов. Также было обнаружено гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрыватели МВЧ-62.

Как сообщили в СБУ, показательным то, что военный груз ОАО "Рособоронэкспорт" хранился не в соответствии с наименование и фактических изделий, а только по количеству тары и ориентировочной весом.

Согласно имеющейся в СБУ информации, РФ использовала украинские порты, как транзитную "базу" для поставок вооружения в третьи страны.

"С началом российской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами России для создания так называемых "закладок" оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Я сообщал "Апостроф", в Одесской области в одном из морских портов обнаружили более 30 ракет российского производства, которые считались пропавшими еще с 2007 года: их передадут на вооружение украинской армии.

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