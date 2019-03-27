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ВСУ получат "тайное" российское оружие, найденное под Одессой: раскрыты скандальные подробности

среда, 27 марта 2019, 16:44

В Одесской области в одном из морских портов обнаружили более 30 ракет российского производства, которые считались пропавшими еще с 2007 года: их передадут на вооружение украинской армии.

Соответствующее постановление в среду, 27 марта, принял Кабинет Министров Украины, передает корреспондент "5 канала".

Как стало известно, речь идет о 36 зенитных ракет "земля-воздух" С-125 "Печора". Их незаконно пытались вывезти в страны Африки и там продать. Причастны к этому представители России.

"Мы наблюдаем нахождение (это никогда не было известно, это было в трущобах одного из морских портов Украины) ракет зенитно-ракетного комплекса С-125 в полном оснащении. Эти ракеты класса "земля-воздух" имеют дальность 18 километров и 18 км высоты поражения целей", - рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос на заседании.

Также информацию о ракетах уточнил генпрокурор Юрий Луценко.

"В период с 2007 года и по сей день должностные лица "Рособоронэкспорта" из Российской Федерации по предварительному сговору с должностными лицами предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а именно 36 зенитных ракет "земля-воздух" 5B27Д, которые входят в состав ракетного комплекса с-125 "Печора" в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием", - отметил Луценко.

По его словам, в 2007 году представители РФ пытались по поддельным документам передать ракеты в Эритрею, а возможно и в другие страны, "чтобы подорвать имидж Украины". Производство по факту исчезновения этих ракет было открыто в январе этого года.

"Во время уголовного производства мы смогли сделать все для того, чтобы оружие страны-агрессора было передано нашим Вооруженным силам", - заверил генеральный прокурор.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет право создать для самозащиты мощные ракетные комплексы.

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