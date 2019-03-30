В ЕС сделали громкое заявление по оккупированному Крыму

Европейский союз призвал Россию прекратить противоправные действия против крымских татар.

Как заявила Майи Косьянчич, задержанные крымские татары обвиняются в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.

"Организация не находится под запретом в Украине. Европейский союз не признает исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без промедления", – заявила Косьянчич.

Она считает, что обыски у крымских татар являются атакой на людей, которые мирно выступают против незаконной аннексии Россией.

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