РУС. | УКР.

суббота, 30 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 марта

19:35
В Одессе авто сбило троих бойцов Нацгвардии: фото и видео с места смертельного ЧП
19:34
Месси спас "Барселону" от потери очков в чемпионате Испании: видеообзор
19:32
Из Украины выдворили очередного "вора в законе"
18:58
120 кг героина на 10 млн евро: на Закарпатье разоблачили канал контрабанды в ЕС, видео
18:41
Шахтер - Динамо: известный тренер оценил шансы команд в битве за Кубок Украины
18:29
В Николаеве пьяный таксист протаранил авто полиции: видео с места ДТП
18:14
Скандальную MARUV ограбили в аэропорту
18:05
Гвоздик - Нгумбу: онлайн видео трансляция боя
18:05
В ЕС сделали громкое заявление по оккупированному Крыму
17:32
В Киеве грабители пытали и убили предпринимателя: детали преступления
17:09
Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуть лидерство в чемпионате Англии: видеообзор
17:02
В России похвастались спецсамолетом для космонавтов: видео и фото, сделанные внутри салона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Николаеве пьяный таксист протаранил авто полиции: видео с места ДТП

суббота, 30 марта 2019, 18:29

В ночь на субботу, 30 марта, в Николаеве автомобиль такси врезался в полицейскую машину, пытаясь скрыться с места.

Об этом сообщает издание "Новости-N".

Инцидент произошел возле пересечения улицы Торговой с проспектом Богоявленским.

"Когда полицейские начали подходить к таксисту, тот отказался выходить из машины, резко включил заднюю передачу, "ударил" патрульный автомобиль и попытался скрыться. За таксистом началась погоня, подключились еще экипажи, водитель двигался со скоростью более 150 км/час", - говорится в сообщении.

В связи с ситуацией правоохранители объявили план "перехват". Так, одному из полицейских автомобилей удалось встать на встречную полосу, перекрыв таксисту возможность проехать. Второй полицейский автомобиль встал сзади такси. Только тогда водителя удалось извлечь из машины.

Мужчину задержали в районе улицы Янтарной. Водитель был с явными признаками алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование и на алкотестере "Драгер", и в медучреждении, отказался.

На водителя составлены материалы по допущению ДТП, уезда с места происшествия, игнорирование приказа остановиться и по ч.1 ст. 130 КУоАП за отказ прохождения освидетельствования.

Как сообщал "Апостроф", 29 марта в Киеве произошло "пьяное" ДТП с участием грузовика, в котором находились 25 военнослужащих.

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: