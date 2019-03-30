В Николаеве пьяный таксист протаранил авто полиции: видео с места ДТП

В ночь на субботу, 30 марта, в Николаеве автомобиль такси врезался в полицейскую машину, пытаясь скрыться с места.

Об этом сообщает издание "Новости-N".

Инцидент произошел возле пересечения улицы Торговой с проспектом Богоявленским.

"Когда полицейские начали подходить к таксисту, тот отказался выходить из машины, резко включил заднюю передачу, "ударил" патрульный автомобиль и попытался скрыться. За таксистом началась погоня, подключились еще экипажи, водитель двигался со скоростью более 150 км/час", - говорится в сообщении.

В связи с ситуацией правоохранители объявили план "перехват". Так, одному из полицейских автомобилей удалось встать на встречную полосу, перекрыв таксисту возможность проехать. Второй полицейский автомобиль встал сзади такси. Только тогда водителя удалось извлечь из машины.

Мужчину задержали в районе улицы Янтарной. Водитель был с явными признаками алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование и на алкотестере "Драгер", и в медучреждении, отказался.

На водителя составлены материалы по допущению ДТП, уезда с места происшествия, игнорирование приказа остановиться и по ч.1 ст. 130 КУоАП за отказ прохождения освидетельствования.

Как сообщал "Апостроф", 29 марта в Киеве произошло "пьяное" ДТП с участием грузовика, в котором находились 25 военнослужащих.