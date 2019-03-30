Военное авто с нацгвардейцами попало в пьяное ДТП в Киеве: фото и видео

В пятницу, 29 марта, в Киеве произошло "пьяное" ДТП с участием грузовика, в котором находились 25 военнослужащих.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook, публикуя фото и видео с места ЧП.

"На Минском шоссе, между площадью Т. Шевченко и перекрестком с улицей Кольцевой, произошло ДТП с участием легковушки Volvo и грузовика Национальной гвардии. По предварительной информации, женщина-водитель Volvo выехал на встречную полосу и въехала в грузовик с военными", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель легковушки находилась в алкогольном опьянении. Драгер показал значение в 0,74 промилле. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", военные попали в ДТП под Киевом, в результате которого пострадал один из водителей.