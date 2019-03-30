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ВСУ зачистили вражеский форпост "Крокодил" под Донецком: фото последствий удара

суббота, 30 марта 2019, 11:05
Фото: пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила

В сети показали фото удачного удара ВСУ по форпосту боевиков "Крокодил" под Донецком.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Несколько дней назад, благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих королевской бригады было осуществлено успешное огневое поражение позиций противника на "Крокодиле", - говорится в сообщении.

Уточняется, что именно с этой точки боевики проводили постоянные обстрелы с применением ПТРК, СПГ, ДШК, а также минометов калибра 82 мм.

Отметим, что этот террикон, по данным СМИ боевиков, находится на окраине Петровского района Донецка, с которого оккупанты контролируют дорогу "Красногоровка-Марьинка" и сами поселки.

Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ показал фото мощного российского оружия, уничтоженного под Горловкой.

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