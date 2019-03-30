Офицер ВСУ показал фото мощного российского оружия, уничтоженного под Горловкой

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото уничтоженного под Горловкой (в Брянке) российского зенитного ракетного комплекса Оса-АКМ.

Соответствующие фото он опубликовал в Facebook.

"По данным разведки подтверждено уничтожение в районе Горловки огнем зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" и станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" российско-оккупационных войск в районе н.п. Брянка", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео ликвидации военными ВСУ трех боевиков, а также уничтожение вражеской техники и боеприпасов в районе Золотого на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в ответ на обстрел грузовика с украинскими военными на Донбассе, ВСУ нанесли мощный удар по боевикам: по предварительным данным, уничтожено пятеро оккупантов.