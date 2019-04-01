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Боевики ДНР засветили на Донбассе опасное оружие из России

понедельник, 01 апреля 2019, 23:09

На оккупированных территориях Донбасса, близ поселка Стожковское Донецкой области был замечен российский самоходный ракетный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1", предназначенный для атак воздушных, наземных и наводных целей.

Об этом сообщил пользователь Askai в Twitter, ссылаясь на фотографии из сети и со спутников.

Он отметил, что доставленная боевикам установка была замечена на украинской территории около 4 лет назад, однако свидетельств, что она вывозилась с территории Донбасса, нет.

"Боевики "ДНР" на фоне ЗРПК "Панцирь-С1". Предположительное место съемки - южнее от поселка Стожковское, 48.107837, 38.451277. Фото снято, вероятно, в период 11.2014-02.2015", - написал он.

Отметим, что "Панциры-С1" находится на вооружении российской армии с 2012 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе. Так, воины ВСУ уничтожили одну единицу вражеской боевой техники. В интернете было опубликовано впечатляющее видео удара с высоты птичьего полета.

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