Еще одна "птичка" поработала: офицер ВСУ показал видео удара по боевикам, снятое с воздуха

В сети опубликовали видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе.
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.
Украинские военные ответили оккупантам на провокационные обстрелы. Так, воины ВСУ уничтожили одну единицу вражеской боевой техники. А в интернете показали впечатляющее видео удара с высоты птичьего полета.
"Даже птицы, которые возвращаются с зимовки на Родину поддерживают воинов ОС", - написал Штефан.
Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото удачного удара ВСУ по форпосту боевиков "Крокодил" под Донецком.
Также позже в интернете опубликовали видеозапись местной жительницы, которая назвала фейком удачный удар ВСУ по форпосту боевиков "Крокодил" под Донецком.