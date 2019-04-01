Еще одна "птичка" поработала: офицер ВСУ показал видео удара по боевикам, снятое с воздуха

В сети опубликовали видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

Украинские военные ответили оккупантам на провокационные обстрелы. Так, воины ВСУ уничтожили одну единицу вражеской боевой техники. А в интернете показали впечатляющее видео удара с высоты птичьего полета.

"Даже птицы, которые возвращаются с зимовки на Родину поддерживают воинов ОС", - написал Штефан.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото удачного удара ВСУ по форпосту боевиков "Крокодил" под Донецком.

Также позже в интернете опубликовали видеозапись местной жительницы, которая назвала фейком удачный удар ВСУ по форпосту боевиков "Крокодил" под Донецком.