РУС. | УКР.

понедельник, 1 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

1 апреля

11:46
Официальные результаты выборов президента Украины 31 марта (обновляется)
11:35
Звезда "50 оттенков серого" стал многодетным отцом
11:33
Порошенко может профинансировать свою кампанию за счет доходов за 2018 год, - штаб кандидата
11:30
Полицейские в Киеве отличились "героической" парковкой: опубликовано фото
11:25
Еще одна "птичка" поработала: офицер ВСУ показал видео удара по боевикам, снятое с воздуха
11:10
В США назвали имя лучшего баскетболиста всех времен
11:03
Где больше всего поддерживают Порошенко и Зеленского: онлайн данные ЦИК
11:00
В модных шортах за 10 тысяч гривен: Катя Осадчая похвасталась ярким образом
10:49
Под Харьковом поймали водителя-убийцу, который возил пьяного ребенка: опубликованы фото
10:45
​Прекратил действие скандальный договор между Украиной и Россией: что это значит
10:36
Яценюк призвал кандидатов в президенты не допустить политической войны
10:30
За кого голосовали военные, воюющие на Донбассе: интересные данные по округам
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Еще одна "птичка" поработала: офицер ВСУ показал видео удара по боевикам, снятое с воздуха

понедельник, 01 апреля 2019, 11:25

В сети опубликовали видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

Украинские военные ответили оккупантам на провокационные обстрелы. Так, воины ВСУ уничтожили одну единицу вражеской боевой техники. А в интернете показали впечатляющее видео удара с высоты птичьего полета.

"Даже птицы, которые возвращаются с зимовки на Родину поддерживают воинов ОС", - написал Штефан.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото удачного удара ВСУ по форпосту боевиков "Крокодил" под Донецком.

Также позже в интернете опубликовали видеозапись местной жительницы, которая назвала фейком удачный удар ВСУ по форпосту боевиков "Крокодил" под Донецком.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: