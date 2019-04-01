Сети разгневало избиение спасателей на тушении пожара под Черниговом: фото

В воскресенье, 31 марта, в Черниговской области неизвестные избили двоих пожарных, которые ликвидировали возгорание.

Об этом сообщает глава ГСЧС Николай Чечоткин на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около села Серединка во время во время ликвидации пожара сухой растительности.

"...Двое наших пожарных были цинично избиты какими-то отбросами. Я не могу иначе назвать существо, которое смеет применить физическую силу к людям, которые рискуют своей жизнью каждый день. Посмотрите на эти фото. Именно так сейчас выглядит большинство украинских сел. И мы еще даже не приблизились к пожароопасному периоду. Я шокирован тем, что теперь не только с равнодушием граждан и огнем нам приходится бороться, но и с открытой агрессией", - высказался Чечоткин.

Спасатели, командир отделения и водитель Олишевское пожарно-спасательного подразделения, получили травмы различной степени тяжести - их госпитализировали. В связи с инцидентом, работниками Черниговского районного отдела полиции ГУ Национальной полиции в Черниговской области проводятся следственные действия.

"Надеюсь, что этот случай не останется без внимания общественности, а виновники будут строго наказаны в рамках действующего законодательства", - резюмировал глава ГСЧС.

Пользователей сети также разозлила данная ситуация, которую они прокомментировали под постом начальника ГСЧС.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта в селе Гатное Киевской области неизвестные избили и похитили 12-летнего ребенка.