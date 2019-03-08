Под Киевом неизвестные избили и похитили ребенка: что известно

8 марта в селе Гатное Киевской области неизвестные избили и похитили 12-летнего ребенка.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на источник, в 18:30 по Киеву и области введен план "Перехват"

Инцидент произошел в Киево-Святошинском районе. Как рассказали изданию очевидцы, неизвестные мужчины избили ребенка во дворе ЖК "Озерний Гай". После этого нападавшие силой посадили несовершеннолетнего в автомобиль.

Правоохранители разыскивают Mercedes синего цвета с номером АI 4660 АН.

Напомним, что 7 марта в Николаеве пятеро молодых людей, в том числе и несовершеннолетние, напали с оружием на мужчину.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 7 марта в реанимационном отделении Нововолынской центральной больницы скончался участник АТО, который получил тяжкие телесные повреждения после удара несовершеннолетнего.