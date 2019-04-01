В Европе отправили под суд наемника с Донбасса: подробности

Гражданину Боснии и Герцеговины Гаврилу Стевичу предъявили обвинения за участие в вооруженных действиях на Донбассе против Вооруженных сил Украины.

Как пишет местный портал Nezavisne, это первое в стране дело по такому обвинению.

По данным следователей, в июне 2014 года он и еще пятеро человек приехал из Белграда через Москву и Ростов-на-Дону в оккупированный Луганск, где вступили в подразделение боевиков "Йован Шевич".

В составе группировки обвиняемый находился до сентября 2014 года, а позже она была переименована в "Сербский гусарский полк" (Srpski husarski puk).

В свою очередь Стевич, 53-летний писатель из Республики Сербской, отрицает все обвинения, утверждая, что собирал на Донбассе материал для книги о "трагическом конфликте между братскими славянскими народами".

На вопрос о фотографиях с оружием он отвечает, что оно было необходимо ему для самозащиты.

"Я не стрелял, мое оружие – карандаш", – цитируют его СМИ.

Как сообщал ранее "Апостроф", в сети подняли на смех сербского боевика, экс-командира отряда имени Йована Шевича Братислава Живковича, сражающегося на стороне главаря ЛНР на оккупированном Донбассе.