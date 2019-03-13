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Наемника Путина на Донбассе подловили на циничном воровстве: фото "героя"

среда, 13 марта 2019, 08:51

Пророссийский боевик Алексей Смирнов оказался в центре внимания после своих публикаций в социальной сети "ВКонтакте", где он собирал деньги на "продолжение гуманитарной миссии на Донбассе".

В одном из постов Смирнов написал, что недавно он "похоронил 11 друзей" за месяц и теперь раздумывает над тем, чтобы "немного отдохнуть".

"Мы порядком устали и уехали в небольшой отпуск, иначе можно свихнуться. Наши ресурсы полностью истощены и мы будем признательны всем, кто идет в ногу с нами и поможет немного восстановить наши ресурсы на продолжение гуманитарной миссии на Донбассе", - написал боевик.

Уже на следующий день Смирнов написал, что находится в Исландии. Также он похвастался, что хотел взять на прокат автомобиль, но "его кинули на последние деньги".

Смирнов числится в базе сайта "Миротворец". Там указано, что он уроженец Воронежа (РФ). Смирнов является создателем группы "Ангел". Также он руководит так называемым "фондом" "Под обстрелом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что во временно оккупированном Луганске заметили новых наемников президента России Владимира Путина.

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