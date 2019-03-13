Наемника Путина на Донбассе подловили на циничном воровстве: фото "героя"

Пророссийский боевик Алексей Смирнов оказался в центре внимания после своих публикаций в социальной сети "ВКонтакте", где он собирал деньги на "продолжение гуманитарной миссии на Донбассе".

В одном из постов Смирнов написал, что недавно он "похоронил 11 друзей" за месяц и теперь раздумывает над тем, чтобы "немного отдохнуть".

"Мы порядком устали и уехали в небольшой отпуск, иначе можно свихнуться. Наши ресурсы полностью истощены и мы будем признательны всем, кто идет в ногу с нами и поможет немного восстановить наши ресурсы на продолжение гуманитарной миссии на Донбассе", - написал боевик.

Уже на следующий день Смирнов написал, что находится в Исландии. Также он похвастался, что хотел взять на прокат автомобиль, но "его кинули на последние деньги".

Смирнов числится в базе сайта "Миротворец". Там указано, что он уроженец Воронежа (РФ). Смирнов является создателем группы "Ангел". Также он руководит так называемым "фондом" "Под обстрелом".

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