Офицер ВСУ показал свежие фото российской техники на Донбассе

Российские оккупационные войска стянули на Донбасс новые единицы техники.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Технику увидели в районе н.п. Южная Ломоватка. Там обнаружили АСП "Житель" и РЭБ "Тирада-2" вооруженных сил Российской Федерации.

"Особенности "гражданской" войны или гуманитарка от "братского" народа...", - прокомментировал Штефан.

Напомним, ранее в интернете появилось фотодоказательство военных поставок боевикам из России на Донбасс. Техника и военные были запечатлены в Углегорске Донецкой области 14 февраля 2015 года. А именно - это танки Т-72Б российской 5-й ОТБр.

Как сообщал "Апостроф", 16 марта в Ростовской области сняли на видео эшелон с военной техникой, который, вероятно, направляется на Донбасс.