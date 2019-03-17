В сети показали видео с эшелоном российской военной техники у границы с Украиной

16 марта в Ростовской области сняли на видео эшелон с военной техникой, который, вероятно, направляется на Донбасс.

Соответствующий ролик опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

В комментарии к видео он отметил, что вероятно, состав движется в ОРДЛО.

"Ростовская область 16 марта. Блуждающий военный эшелон с тяжелым вооружением. Скорее всего, очередная ротация в военторге или на шахтах Донбасса", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", недавно боевики ДНР похвастались, что получили на вооружение российскую систему ПВО "Стрела 10".

Ранее в сети появилось видео скопления российской военной техники, снятой в непосредственной близости от границы с Украиной.