Офицер ВСУ показал фото мартовской "бригады 200" боевиков на Донбассе

В Объединенных силах опознали и опубликовали данные и фото ликвидированных за март боевиков оккупационных войск на Донбассе. В частности, из 56 убитых террористов, 12 были опознаны, найдены их профили в соцсетях и фотографии.

Фото опознанных членов НВФ, ликвидированных за месяц, продемонстрировал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") у себя в Facebook.

Он уточнил, что данные о потерях противника могут быть занижены, поскольку лидеры боевиков имеют распоряжение от российского руководства по возможности скрывать потери.

"Кураторы из РФ приказывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы республики", - отметил офицер ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 1 апреля, боевики 18 раз нарушили "режим тишины", ранив в ходе провокационного обстрела трех украинских военнослужащих. В ходе ответного огня два боевика были убиты, еще шесть бойцов противника получили ранения.