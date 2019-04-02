Боевикам прилетела жесткая ответка от украинских бойцов: есть убитые и много раненых

В понедельник, 1 апреля, боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены трое украинских защитников.

Об этом говорится в утреннем отчете Операции объединенных сил.

Отмечается, что пять раз боевики атаковали позиции украинских военных из вооружения, запрещенного минским договоренностями.

В свою очередь бойцы ООС нанесли мощный удар в ответ на провокации боевиков. По данным военной разведки, в результате этого были ликвидированы двое боевиков. Еще шестеро бойцов врага получили ранения.

Кроме того, была уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск.

В ночь на 2 апреля боевики один раз атаковали позиции ООС. Потерь среди личного состава ВСУ нет. Подразделение, которое попало под удар противника, ответил на обстрел с применением штатного вооружения.

Как сообщал "Апостроф", накануне стало известно, что 31 марта на Донбассе был ликвидирован наемник из России.