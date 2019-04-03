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Под Киевом пьяный россиянин напал на полицейского

среда, 03 апреля 2019, 10:18

В Киевской области россиянин напал на полицейского и избил его.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в Бориспольском районе около села Гора. Там за нарушение ПДД, полицейский остановил автомобиль марки Мercedes- Вenz GL350. За рулем была женщина, а рядом с ней нетрезвый мужчина. Сразу после остановки он вышел из автомобиля и напал на полицейского - ударил его кулаком в лицо. После этого, полицейский применил против "оппонента" баллончик со слезоточивым газом и надел на него наручники.

"Предварительно установлено, что нападавшим является гражданин России, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его задержали. По факту нападения на полицейского начато досудебное расследование и открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Луцке мужчина совершил жестокое нападение на патрульную полицейскую.

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