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В Одессе посреди улицы прогремел взрыв: первое видео

среда, 03 апреля 2019, 15:23

В среду, 3 апреля, в Одессе между 6-ой и 7-ой станциями Большого Фонтана по улице Петрашевского произошел взрыв.

Об этом сообщили очевидцы с места происшествия, опубликовав в соцсетях фото и видео.

Вследствие взрыва автомобиль с проезжей части был отброшен на трамвайные рельсы.

Транспорт лежит на боку среди проезжей части, блокируя собой движение городского общественного транспорта.

На место выехали патрули полиции, а также спасатели ГСЧС. Также прибыли медики скорой помощи.

Полиция выясняет детали происшествия.

Как сообщал Апостроф, 27 марта в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов на газовой подстанции. В результате происшествия умер водитель автоцистерны с газом, которая взорвалась.

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