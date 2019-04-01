Страшный пожар в Кропивницком: стало известно о первой жертве

В результате мощных взрывов на газовой подстанции, которые сотрясли Кропивницкий 27 марта, умер водитель автоцистерны с газом, которая взорвалась.

Об этом сообщает местный канал Кировоград в Facebook.

Мужчина умер через четыре дня после трагедии, 31 марта, в больнице. Буквально перед смертью 58-летнего водителя из Кривого Рога перевели из реанимации в ожоговое отделение.

Отметим, что по факту взрыва автоцистерны в Кропивницком прокуратура объявила подозрение двум фигурантам ЧП - руководителю и главному инженеру компании "Элан-Ви", которая сохраняет и продает газ. Интересен тот факт, что инженер пытался покинуть территорию Украины. А руководитель предприятия находится в больнице.

Известно также, что 30 марта главному инженеру избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото героев, спасших город во время взрывов в Кропивницком.

Также блогер рассказал, возможно ли повторение ЧП со взрывами в Кропивницком в Киеве.