РУС. | УКР.

четверг, 4 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 апреля

00:01
Под Одессой произошло сразу два ДТП на одной улице: множество пострадавших, фото

3 апреля

23:36
Зеленский против Порошенко: на что могут повлиять дебаты между кандидатами
23:09
ДТП с сгоревшим элитным авто в Киеве: новые фото, видео и данные о пострадавших
22:40
Идеолога боевиков ДНР выдворили из Беларуси в Украину: видео и подробности
22:20
Бомбардировщики Путина устроили новое ЧП в небе над Великобританией: что известно
21:52
В жутком ДТП в Киеве сгорело элитное авто: опубликовано видео
21:31
В ЦИК рассказали, почему не могут досчитать голоса на выборах президента
21:25
На "Олимпийском" рассказали о готовности к дебатам между Зеленским и Порошенко
21:13
Где купить билеты: сети взорвались из-за видео Зеленского о дебатах с Порошенко
21:10
Яркая и стильная: Катя Осадчая вышла в свет в платье за 6500 гривен
20:55
Строители показали уникальную технику, которая будет реконструировать Шулявский мост: фото
20:42
"Динамо" совершило футбольный подвиг в матче с "Зарей": видеообзор
Все новости

Под Одессой произошло сразу два ДТП на одной улице: множество пострадавших, фото

четверг, 04 апреля 2019, 00:01
Фото: пресс-служба полиции в Одесской области

Под Одессой (Измаил) произошло сразу два ДТП на одной улице, в результате чего в общей сложности пострадали 8 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Так, автомобиль Wolkswagen Touareg двигался по улице Кишиневской в сторону проспекта Мира, не выполнил требование дорожного знака "Уступить дорогу" и не предоставил преимущества автомобилю Volkswagen Transporter, который двигался по главной дороге. В результате столкновения пострадал 20-летний пассажир автомобиля Volkswagen Transporter. Его госпитализировали.

Второе ДТП случилось на той же улице - Кишиневской, через несколько кварталов — на перекрестке с улицей Ватутина, буквально сразу же после первой аварии.

Здесь автомобиль BMW не уступил дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Vito сообщением "Измаил-Одесса". В результате авто столкнулись, микроавтобус опрокинулся, пролетев по инерции еще метров 25-30. В результате семеро пассажиров, находившихся в салоне микроавтобуса, получили травмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой маршрутка попала в смертельное ДТП.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: