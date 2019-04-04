Под Одессой произошло сразу два ДТП на одной улице: множество пострадавших, фото

Под Одессой (Измаил) произошло сразу два ДТП на одной улице, в результате чего в общей сложности пострадали 8 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Так, автомобиль Wolkswagen Touareg двигался по улице Кишиневской в сторону проспекта Мира, не выполнил требование дорожного знака "Уступить дорогу" и не предоставил преимущества автомобилю Volkswagen Transporter, который двигался по главной дороге. В результате столкновения пострадал 20-летний пассажир автомобиля Volkswagen Transporter. Его госпитализировали.

Второе ДТП случилось на той же улице - Кишиневской, через несколько кварталов — на перекрестке с улицей Ватутина, буквально сразу же после первой аварии.

Здесь автомобиль BMW не уступил дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Vito сообщением "Измаил-Одесса". В результате авто столкнулись, микроавтобус опрокинулся, пролетев по инерции еще метров 25-30. В результате семеро пассажиров, находившихся в салоне микроавтобуса, получили травмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой маршрутка попала в смертельное ДТП.